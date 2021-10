André Rieu is te zien in een nieuw seizoen van Mindf*ck, maar wil niet nog eens aan het goochelprogramma meewerken. In RTL Boulevard vertelde presentator Victor Mids dinsdag dat de truc met de violist spannend was: "Het heeft te maken met zijn dierbaarste bezit. Ik ga niet zeggen hoe het afloopt, maar na afloop zei André: 'Dit nooit meer.' En daar ben ik het wel mee eens."

Het vijfde seizoen van het AVROTROS-programma begint op 30 oktober en is te zien op NPO1.

Behalve Rieu zijn ook Nikkie de Jager, Najib Amhali, Maan de Steenwinkel, Snelle, Han Peekel en het dj-duo Sunnery James & Ryan Marciano in het programma te zien.

Het goochelprogramma Mindf*ck was in 2015 voor het eerst te zien bij AVROTROS. In het programma haalt Mids trucs uit bij bekende en onbekende Nederlanders. Inmiddels zijn er vijf seizoenen en enkele specials uitgezonden.

In 2017 won de show een TV Beeld voor het beste amusement. Mids bedacht het programma samen met Oscar Verpoort.