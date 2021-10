3FM-dj Timur Perlin wilde dinsdag tijdens zijn uitzending een man bellen die de geheime locatie van een Maneskin-concert in Amsterdam tegen betaling wilde verklappen. 3FM-zendermanager Sharid Alles stak daar echter live in de uitzending een stokje voor.

Een luisteraar met de voornaam Kasper won afgelopen donderdag kaartjes voor een concert van de Italiaanse band Maneskin op een geheime locatie in Amsterdam.

Dat concert vindt dinsdagmiddag plaats. Het optreden is besloten, omdat de zender geen drommen fans wil aantrekken.

Volgens Nederlandse fans van de band benaderde Kasper enkelen van hen vervolgens met het aanbod de locatie tegen betaling prijs te geven. Toen Perlin in de uitzending besloot hem te bellen om een verklaring te eisen, greep zendermanager Alles in.

Volgens haar mocht de man geen zendtijd krijgen en moest de focus op het organiseren van een leuke middag liggen. Perlin reageerde verbaasd en zei vervolgens niet te weten wat hij moest doen: luisteren naar zijn baas of de luisteraars tegemoetkomen en Kasper bellen.

'Je moet hem geen podium geven'

"Als wij een hele mooie middag organiseren voor een groepje fans die daar heel veel zin in heeft en er is iemand die dat probeert te verpesten, dan moet je die geen podium geven", zei Alles in de uitzending. Volgens haar weet de zender "achter de schermen" meer van de zaak.

"Ja, maar dit vind ik ook een beetje raar", antwoordde Perlin. "Jij weet meer dan wij weten. Je bent mijn baas en je komt in mijn radioshow zeggen dat ik iets niet kan doen. Aan de ene kant denk ik: ja. Aan de andere kant heb ik luisteraars die ook mijn baas zijn. Dus ik weet niet wat ik moet doen. Je zet me ongelofelijk voor het blok en ik baal hier ook een beetje van."

Perlin besloot uiteindelijk zijn baas te gehoorzamen en Kasper niet te bellen. De uitzending is hier terug te luisteren.

Alles laat desgevraagd aan NU.nl weten dat ze niet inhoudelijk op de zaak wil ingaan.