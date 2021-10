Verschillende medewerkers van Netflix gaan woensdag staken en transgenderactivisten gaan de straat op uit protest tegen transfobe uitspraken van Dave Chappelle in zijn Netflix-show The Closer. NU.nl zet op een rijtje wat hieraan voorafging.

De comedyspecial van Dave Chappelle, die sinds begin oktober op Netflix staat, zorgde vrijwel meteen voor reuring bij de Amerikaanse homobelangenorganisatie GLAAD en de National Black Justice Coalition. Zij riepen op de show offline te halen, omdat Chappelle daarin onder meer zegt dat gender een vaststaand feit is. Ook vergelijkt hij de geslachtsdelen van transgendervrouwen met vegetarische burgers.

Ook vertelt hij in zijn show over rapper DaBaby, die eerder in opspraak raakte vanwege homofobe uitspraken. "In ons land kun je een zwarte man (hij gebruikte het racistische woord nigger, red.) doodschieten, maar o wee als je een homo op zijn teentjes trapt", aldus Chappelle.

Toen duidelijk werd dat CEO Ted Sarandos van Netflix niet van plan is de show offline te halen, kondigde een deel van het Netflix-personeel aan een staking te willen organiseren. Sarandos stuurde na de ontstane ophef twee memo's naar zijn personeel, waarin hij onder meer schreef dat er volgens hem geen grenzen werden overschreden en de show dus niet offline zou worden gehaald. "Artistieke vrijheid" is volgens Sarandos anders voor stand-upcomedians dan bij andere vormen van expressie.

Reed Hastings, net als Sarandos CEO van Netflix, weigerde maandag bij een conferentie in te gaan op de zaak. "Vandaag hebben we het over filantropie en hoe we de kinderen in dit land kunnen helpen."

Enkele Netflix-medewerkers werden geschorst nadat zij hadden ingebroken bij een online vergadering om hun ongenoegen kenbaar te maken. Een andere werknemer werd ontslagen omdat deze vertrouwelijke informatie had gelekt naar Bloomberg. Daaruit werd duidelijk dat de show Netflix 24,1 miljoen dollar (20,6 miljoen euro) had gekost, wat iets meer is dan de 23,6 miljoen dollar die werd betaald voor Chappelles special uit 2019, Sticks & Stones.

In hetzelfde artikel wordt beschreven dat verschillende medewerkers van Netflix al vóór het verschijnen van de special zeiden dat deze niet door de beugel kon. Volgens Sarandos doet Netflix echter heel erg zijn best "om ervoor te zorgen dat gemarginaliseerde groepen niet worden gedefinieerd door één enkel verhaal. Dus we hebben Sex Education, Orange Is the New Black, Control Z, Hannah Gadsby en Dave Chappelle allemaal op Netflix staan."

Daar was comédienne Hannah Gadsby niet van gediend en ook zij liet van zich horen. "Hé Ted Sarandos, ik wilde je even laten weten dat ik liever niet wil dat je mij betrekt in jouw ellende", schreef ze op Instagram. Ze zegt "nu nog meer fans van Dave Chappelle" over zich heen te krijgen. "Je hebt mij bij lange na niet genoeg betaald om mij te laten dealen met de gevolgen van de haat die jij blijft ontkennen."

Naast stakende personeelsleden roeren transgender activisten zich woensdag. Zo organiseert Ashlee Marie Preston een rally onder de naam 'Stand up' in Solidarity bij het hoofdkantoor van Netflix in Hollywood. "Het zou niet zo moeten zijn dat wij ons elk kwartaal of elk jaar moeten laten zien om te protesteren tegen de negatieve gevolgen van schadelijke content bij kwetsbare groepen", schreef ze op Instagram. Een lijst met 'ferme vragen' wordt tijdens het protest overhandigd aan Sarandos, alle aanwezigen en de pers.

Dave Chappelle heeft tot nu toe niet inhoudelijk gereageerd op de ophef. Maar bij een screening in Hollywood, enkele dagen na het verschijnen van de show, zei hij wel het volgende: "Als dit is hoe het voelt om gecanceld te zijn, dan vind ik het fantastisch."