Qmusic is voor het eerst met ruime cijfers marktleider. In de meetperiode over augustus en september scoorde de zender een marktaandeel van 11,9 procent en gaat daarmee NPO Radio 2 voorbij, meldt Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO).

In de vorige periode (juli en augustus) had Qmusic nog een aandeel van 11,4 procent. NPO Radio 2 was toen marktleider met 11,8 procent, maar de publieke zender zakt nu met 0,4 procentpunt weg.

Qmusic mocht vorig jaar al even ruiken aan het marktleiderschap. De zender stond over de periode oktober-november 2020 gelijk met NPO Radio 2, maar laatstgenoemde had toen wel een lager weekbereik.

NPO Radio 2 was sinds eind 2018 marktleider en nam daarmee het stokje over van Radio 538. Die zender kwam in de zomer van 2019 nog een keer dichtbij, maar verliest sindsdien terrein. In de huidige meting scoort de zender 9,4 procent.