Presentatrice Eva Jinek heeft maandag de Televizier-Ster overhandigd aan André van Duin in haar RTL-praatprogramma. De presentator kon donderdag niet bij de uitreiking in het Koninklijk Theater Carré aanwezig zijn vanwege opnames van Heel Holland Bakt. "Ik dacht inderdaad dat er iemand vrijdag wel zou langskomen, maar ik was nog aan het wachten", grapt Van Duin, die de prijs hartelijk in ontvangst neemt.

Het is de eerste Televizier-Ster voor de presentator, die al twee keer eerder genomineerd was maar misgreep. "Drie keer is scheepsrecht", zegt Van Duin als grapje. Hij is naar eigen zeggen erg trots met de publieksprijs voor beste presentator. "Ik heb een leuk plekje thuis."

Bekenden en collega's van Van Duin zitten ook aan tafel bij Jinek vanwege de nieuwe biografie Gewoon André, die maandag is gelanceerd in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Onder andere Cornald Maas vindt het meer dan terecht dat de 74-jarige acteur, cabaretier en presentator een Televizier-Ster op zijn naam heeft staan. "André heeft zich op zijn eigen wijze vernieuwd", zei hij, doelend op Van Duins carrière als theatermaker en cabaretier. "En hij durft zich steeds meer uit te spreken zoals hij afgelopen jaar deed op 4 mei op de Dam. Hij is daardoor veel meer omvattender aanwezig en verbindt ons meer dan ooit."