Het is voor zover bekend voor het eerst dat een Nederlands medium verslaggevers uit veiligheidsoverwegingen niet naar een gebeurtenis stuurt, meldt de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) maandag. De primeur is voor Omroep Gelderland, die maandag na geweldsincidenten heeft besloten niet langer verslaggevers naar voetbalstadions te sturen.

Journalisten van de omroep werden afgelopen zondag door NEC-fans belaagd bij het Goffertstadion in Nijmegen.

Een woordvoerder van de NVJ noemt het "in- en intriest" dat die beslissing moest worden genomen. Hij denkt dat het voor Omroep Gelderland-hoofdredacteur Sandrina Hadderingh "de laatst beschikbare maatregel" is geweest.

Een makkelijkere oplossing is volgens hem niet zomaar voorhanden. Wel wijst hij erop dat andere media als de NOS ervoor kiezen beveiligers met verslaggevers mee te sturen. "Dat is een optie, maar ook niet de ideale."

"We moeten met zijn allen zoeken naar een oplossing", aldus de zegsman. "Bij de politiek zijn we het onderwerp aan het aanslingeren. In de tussentijd moeten we proberen bij het publiek duidelijk te maken dat media maar één belang dienen: waarheidsvinding."

Volgens de NVJ zorgen twijfels over de juistheid van berichtgeving bij sommigen ervoor dat journalisten met meer bedreiging en geweld te maken krijgen.

Na de derby NEC-Vitesse braken bij het Goffertstadion rellen tussen hooligans en de politie uit. Ook een verslaggeversteam van Omroep Gelderland moest het ontgelden. Volgens de regionale omroep is een verslaggever aangereden door een scooter. Omroep Gelderland overweegt aangifte te doen. De omroep zegt ook geen verslaggevers meer naar risicodemonstraties te sturen, omdat de pers daar ook niet veilig zou zijn.