De erfgenamen van Michael Jackson hebben Studio Brussel kenbaar gemaakt dat zij graag zien dat het radioprogramma King of Pop een andere naam krijgt. De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT), waar Studio Brussel onderdeel van is, heeft een brief van de advocaten van de familie ontvangen.

Het radioprogramma wordt al drie seizoenen lang gemaakt en gepresenteerd door Stijn Van de Voorde. In het programma beantwoorden bekende en onbekende mensen een reeks muzikale vragen en strijden ze om de titel 'King of Pop'.

De in 2009 overleden zanger had 'King of Pop' als bijnaam en volgens de advocaten is de naam daarom van de erfgenamen. De naam staat geregistreerd bij Triumph International Inc., een bedrijf uit Californië, dat verantwoordelijk is voor de merchandising van de familie, schrijft Het Nieuwsblad.

"Ze hebben vanuit Los Angeles ontdekt dat er een programma bestaat dat King of Pop heet en ze twijfelen of we die naam wel mogen gebruiken", aldus Van de Voorde. "Daarom hebben ze het signaal afgegeven om het er op een juridische manier met ons over te hebben."

Studio Brussel zegt zich geen zorgen te maken over de brief en is nu bezig met de kwestie.