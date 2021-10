Omroep Gelderland heeft besloten niet langer werknemers naar voetbalstadions en risicodemonstraties te sturen om daar verslag van te doen. Zondagmiddag werd een team van verslaggevers na de wedstrijd tussen NEC en Vitesse lastiggevallen bij stadion de Goffert.

"Het is heel bitter, maar we blijven vanaf nu weg bij voetbalwedstrijden. Het is onmogelijk om buiten het stadion verslag te doen van gebeurtenissen", stelt hoofdredacteur Sandrina Hadderingh.

Een verslaggever van Omroep Gelderland werd zondagmiddag rondom het stadion lastiggevallen door voetbalsupporters en aangereden door een scooter. "We overwegen aangifte en doen zeker melding bij PersVeilig", aldus Hadderingh.

Eerder dit jaar moesten journalisten van de omroep al naar hun auto rennen om dekking te zoeken. Een van de verslaggevers is toen aangevallen door voetbalfans.

"We hebben nu al verschillende incidenten meegemaakt bij protesten en voetbalwedstrijden en we gaan onze mensen er niet langer aan blootstellen", zegt Hadderingh over het toenemende aantal incidenten.

Omroep Gelderland doet wel nog verslag van de wedstrijden vanuit het stadion, maar spreekt geen supporters meer buiten het stadion. Ook worden er geen verslaggevers meer ingezet bij demonstraties die als risicovol worden gezien.