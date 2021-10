Anita Witzier denkt dat ze de mooiste periode van de Nederlandse televisie heeft mogen meemaken. De presentatrice zegt in gesprek met De Telegraaf dat ze de televisiewereld niet had overleefd als ze nu had moeten beginnen.

"We hebben zo veel prachtige televisie mogen maken. De lineaire vorm van televisiekijken neemt dan wel af, maar is heus nog niet verdwenen hoor. De afgelopen dertig jaar heb ik van alles kunnen doen op televisie wat ik leuk en interessant vond", aldus de presentatrice, die binnenkort haar zestigste verjaardag viert.

Witzier is al ruim dertig jaar te zien op televisie met programma's als Memories en Anita wordt opgenomen. "Als ik nu was begonnen, dan had ik de televisiewereld niet overleefd. Overigens, als het aan mij ligt, ga ik nog minstens tien jaar door. Mocht er een moment komen dat het zakelijk gezien 'over en uit is', dan is het wat het is."

De presentatrice, die haar carrière begon als assistent van de productieassistent bij 1,2,3,4... Tineke!, denkt dat ze veel geluk heeft gehad. "Tegelijkertijd moet je de kansen die je krijgt wel waarmaken, dus hard werken, niet zeuren en weten dat je een radertje bent in het grote geheel."