Beau van Erven Dorens gaat voor het nieuwe programma Race Om De Ringen naar Jordanië. In dit programma strijden zes verloofde koppels om de huwelijksreis van hun dromen, meldt RTL.

Onder leiding van Van Erven Dorens moeten de duo's verschillende opdrachten doen. Ook moeten ze tactisch met elkaar samenwerken om de afvalrace te overleven.

Van Erven Dorens kwam op het idee voor Race Om De Dingen tijdens de voettocht die hij aflegde door de woestijn in het programma Beaufort. Daarin trok hij samen met een kameel vijf dagen en nachten door de woestijn van Wadi Rum in Jordanië. "Het wordt een geweldig avontuur, maar ook: afzien, afzien en nog eens afzien. Het is de ultieme relatietest en tegelijk een diplomatiek steekspel", aldus de presentator.

Wanneer Race Om De Ringen op televisie te zien is, wordt later bekendgemaakt.