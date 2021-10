SBS6 heeft op geen enkel moment zorgen gehad over de veiligheid van de deelnemers aan dansprogramma De Dansmarathon, laat de zender zondag weten aan NU.nl. Twee van de tweehonderd deelnemers moesten tijdens het programma per brancard worden afgevoerd, waarvan een tijdens de finale op zaterdag. Op sociale media uitten mensen kritiek op het programma.

In De Dansmarathon moesten de deelnemers met zo weinig mogelijk pauze 50 uur achter elkaar dansen om kans te maken op een hoofdprijs van 100.000 euro. De Dansmarathon zou volgens critici op sociale media onveilig zijn voor de deelnemers.

SBS6 kan zich niet vinden in de kritiek. Alle deelnemers zijn voorafgaand aan het programma zorgvuldig gescreend, laat de zender weten aan NU.nl. Ook tijdens het programma werden ze constant in de gaten gehouden, zowel visueel als met apparatuur.

"Ik heb in mijn carrière voor hetere vuren gestaan", zegt Toine Schoutens, hoofd van het medisch team van De Dansmarathon. Het medisch team bestond uit 56 personen. Daar onder waren vijf artsen die ploegendiensten draaiden, fysiotherapeuten en een voedingsdeskundige.

'Op geen enkel moment zorgen'

"We hadden alles onder controle", aldus Schoutens. "Op geen enkel moment hadden we zorgen over de medische toestand van de deelnemers."

Schoutens laat weten dat tijdens de voorrondes een mannelijke deelnemer aan het programma door zijn rug was gegaan. Na te zijn afgevoerd naar backstage kon die weer snel op eigen benen staan. Een vrouwelijke deelnemer was in de finale flauwgevallen en ook per brancard afgevoerd.

Beide deelnemers maken het volgens Schouten goed. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd.

Finale De Dansmarathon door meer dan miljoen mensen bekeken

De finale van De Dansmarathon is zaterdagavond door meer dan een miljoen mensen op televisie bekeken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het programma werd vanaf donderdagavond bijna onafgebroken live uitgezonden op SBS6 en beleefde zaterdagavond de finale.

In het laatste uur van De Dansmarathon streden nog twintig van de honderd gestarte koppels om de hoofdprijs van 100.000 euro. Iets meer dan een miljoen televisiekijkers zagen hoe Tawatha en Jermaine uiteindelijk als winnaar uit de bus kwamen. Zij hadden van alle overgebleven dansparen in vijftig uur tijd de minste pauze genomen, slechts 35 minuten.