Naar de start van het nieuwe seizoen van The Masked Singer keken gisteren bijna 2,4 miljoen mensen, meldt Stichting KijkOnderzoek. Daarmee is het RTL 4-programma, dat wordt gepresenteerd door Ruben Nicolai, veruit het best bekeken programma van de vrijdagavond.

Het programma, waarin BN'ers gemaskerd optreden en een panel moet raden wie er achter de maskers schuilgaan, heeft hiermee nog lang geen eigen kijkcijferrecord te pakken. Naar de finale van het vorige seizoen keken ruim vier miljoen mensen.

Andere programma's die gelijktijdig te zien waren met de zangshow trokken een stuk minder kijkers; zo wist Flikken Rotterdam op NPO 1 zo'n 900.000 kijkers te behalen. Het spelprogramma 2 voor 12, dat op NPO 2 te zien was, behaalde 875.000 kijkers.

The Masked Singer wordt in de top 3 van best bekeken programma's gevolgd door het NOS Journaal van 20.00 uur, waar bijna 1,4 miljoen mensen naar keken. Op de derde plaats staat het RTL Nieuws van 19.30 uur, met bijna 1,3 miljoen kijkers.