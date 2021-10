De partner van Peter R. de Vries is erg geraakt door het eerbetoon aan haar overleden partner tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala. "Het kwam binnen", zo liet ze weten aan RTL Boulevard.

"Het was een prachtig en zeer emotioneel eerbetoon aan mijn liefste Peter. Het kwam binnen. Dank aan iedereen die eraan heeft meegewerkt", zei de vriendin, van wie de identiteit wegens veiligheidsredenen onbekend blijft.

Ook Royce, de zoon van de overleden misdaadverslaggever, zat in de zaal van Carré. Dat was mooi en zwaar, zo vertelde hij aan RTL Boulevard, omdat het openbare afscheid van De Vries ook in het Amsterdamse theater plaatsvond.

Muzikaal eerbetoon

Xander de Buisonjé, Jan Dulles, Berget Lewis en Nick Schilder brachten donderdag tijdens de live-uitzending een muzikaal eerbetoon aan de in juli overleden misdaadverslaggever. Het kwartet zong onder meer A Whiter Shade of Pale van Procol Harum, een van De Vries' lievelingsnummers. Het lied werd ook gespeeld tijdens zijn uitvaart.

Op de achtergrond waren oude beelden van programma's van De Vries te zien. Ook zongen de vier op locaties waar De Vries aan verbonden was, zoals de Johan Cruijff ArenA en de rechtbank.

De Vries werd in juli neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij was onderweg naar zijn auto na een bijdrage aan het programma RTL Boulevard. Negen dagen na de aanslag overleed de misdaadverslaggever aan zijn verwondingen.