Jessica Villerius is bezig met een vervolg op de vijfdelige docuserie De kinderen van Ruinerwold, die donderdagavond werd bekroond met de Gouden Televizier-Ring.

"We gaan laten zien hoe de kinderen nu in het leven staan", zegt Villerius tegen het AD. "Daar is zoveel vraag naar."

Israel, een van de kinderen, zegt daarvoor open te staan. "Niet terug naar het verleden, dat is geweest. Maar we willen best vertellen dat het goed met ons gaat."

Hij zegt persoonlijk geïnspireerd te zijn door Villerius en wil ook filmmaker worden. "Ik vind het superleuk. Het zit in me, dat ben ik aan het ontdekken. Via Jessica ben ik ermee in aanraking gekomen. De manier waarop zij documentaires maakt, heeft me persoonlijk erg geraakt. Betrokken, eerlijk, met vertrouwen, het echte verhaal."

In De kinderen van Ruinerwold werden de vier oudste kinderen uit het zogenoemde 'spookgezin' van Gerrit Jan van D. in het Drentse dorp Ruinerwold gevolgd. Zij hebben inmiddels weer goed contact met de vijf jongste kinderen, die niet in de docu te zien waren.

"De kinderen zijn herenigd, met z'n negenen", aldus Villerius. "Ze zijn heel veel samen, hebben familieweekenden en er is iedere maand wel een verjaardag. De jongste kinderen vinden nu ook hun plek, maar kiezen ervoor om buiten de schijnwerpers te blijven. Daar steun ik ze in."