De 84-jarige Bill Cosby wordt opnieuw aangeklaagd voor drogeren en verkrachting. Lili Bernard, die ook in The Cosby Show speelde, zegt in 1990 door de acteur te zijn misbruikt.

De nu 57-jarige Bernard zegt dat Cosby een soort mentor voor de beginnende actrice wilde worden en zei dat hij over haar zou waken als een vader. Kort na hun eerste ontmoeting liet Cosby haar naar het Trump Taj Mahal-casino en -hotel komen voor een afspraak met een producent. In plaats van die ontmoeting zou de komiek Bernard hebben gedrogeerd en verkracht, meldt CNN op basis van verklaringen van de actrice.

Daarnaast zou Cosby tijdens een stemoefening naar haar borsten hebben gegrepen. Andrew Wyatt, een woordvoerder van de acteur, zegt dat deze beschuldigingen "weer een poging zijn om het juridische proces te misbruiken en de deuren open te zetten voor mensen die nooit een greintje bewijs hebben gehad".

Verder zegt Wyatt dat Cosby "standvastig blijft ontkennen" en dat hij "elke beschuldiging krachtig zal weerspreken". De woordvoerder zegt dat Bernard de acteur ook in 2015 heeft beschuldigd, maar dat een onderzoek naar hem destijds is beëindigd.

In 2018 werd Cosby veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het drogeren en misbruiken van Andrea Constand. Maar het hooggerechtshof van Pennsylvania schrapte zijn veroordeling dit jaar, omdat het proces oneerlijk zou zijn verlopen.