Meer dan 1,9 miljoen mensen hebben donderdagavond naar de uitreiking van de Televizier-awards in Carré Amsterdam gekeken. Naar de aftrap van De Dansmarathon op SBS6, waarbij deelnemers vijftig uur dansen, keken niet genoeg mensen om de dagtop 25 van de best bekeken programma's te halen.

De registratie van het Gouden Televizier-Ring Gala was het best bekeken programma van de donderdagavond. Ook naar de Rode Lopershow voorafgaand, eveneens via NPO1 uitgezonden, werd goed gekeken: 1,33 miljoen mensen zagen hoe Splinter Chabot en Britt Dekker de genomineerden en gasten ontvingen. De grootste prijs van de avond, de Televizier-Ring, ging naar de documentaire De kinderen van Ruinerwold.

SBS6 begon de donderdagavond met de groots aangekondigde dansmarathon, die tot zaterdagavond zal duren. De start was om 20.00 uur en werd door 265.000 mensen bekeken. De komende dagen zal bij SBS6 vrijwel niets anders te zien zijn dan de marathon: alleen Shownieuws en Hart van Nederland hebben niet hoeven wijken. De aftrap was het best bekeken moment van De Dansmarathon op donderdagavond.

De danswedstrijd had stevige concurrentie: tegenover het Televizier-gala stond bij RTL 4 Expeditie Robinson geprogrammeerd. Daar keken 914.000 mensen naar.