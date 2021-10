De documentaireserie De kinderen van Ruinerwold heeft donderdagavond de Gouden Televizier-Ring gewonnen en is volgens de kijkers het beste programma van 2021. De televisieprijzen werden dit jaar in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam uitgedeeld.

De vierdelige documentaireserie van Jessica Villerius over het zogenoemde 'spookgezin' van Gerrit Jan van D. in het Drentse dorp Ruinerwold werd dit jaar door BNNVARA uitgezonden. Het is de eerste keer dat een documentaire de publieksprijs wint. Mocro Maffia (Videoland) en Een huis vol (KRO-NCRV) waren de andere kanshebbers.

André van Duin won de Televizier-Ster voor de beste presentator. De andere genomineerden waren Arjen Lubach en Fred van Leer. Van Duin was niet in Carré om de prijs in ontvangst te nemen. Het was de eerste keer dat Van Duin een prijs won op het gala.

Nikkie de Jager won de Televizier-Ster voor beste presentatrice. Haar directe concurrenten waren Marieke Elsinga en Hélène Hendriks.

Nikkie de Jager op de rode loper. Nikkie de Jager op de rode loper. Foto: BrunoPress

Schaap wint prijs voor de beste actrice of acteur

Elise Schaap won de Televizier-Ster voor de beste actrice of acteur voor het derde jaar op rij. Angela Schijf en Frank Lammers maakten ook kans op de prijs.

Linda Hakeboom mocht voor haar documentairereeks Linda's kankerverhaal de Televizier-Ster voor de beste online videoserie in ontvangst nemen. De documentairemaakster, bij wie borstkanker is geconstateerd, kreeg een staande ovatie.

Rob Kemps won dit jaar de Televizier-Ster Talent. Hij versloeg Raven van Dorst en Monica Geuze.

De eerste prijs van de avond ging naar De zomer van Zoë. Het programma kreeg de Televizier-Ster in de categorie jeugd.