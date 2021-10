Een deel van het personeel van Netflix maakt volgens The Verge plannen om komende woensdag te staken. Aanleiding is de special van komiek Dave Chappelle, waarin hij onder meer controversiële uitspraken doet over transgender personen. Ted Sarandos, de CEO van Netflix, weigert ondanks grote kritiek om de show offline te laten halen.

"Het leven van transgender personen doet ertoe", luidt het bericht dat onder het personeel is verspreid namens een groep van transgender personen die werkzaam is bij Netflix.

"Netflix heeft als missie om de wereld te entertainen, maar is daar voortdurend in gefaald door keer op keer content te verspreiden die de transgemeenschap schaadt en door juist weinig content te maken die de gemeenschap vertegenwoordigt. We kunnen en moeten dat beter doen."

In de stand-upshow The Closer maakt Chappelle controversiële opmerkingen over onder anderen transgender personen. Zo stelt hij dat gender een vaststaand feit is. Diverse belangenorganisaties riepen daarom op de special offline te halen.

Kort daarop verspreidde CEO Sarandos een bericht onder zijn personeel waarin hij schreef dat hij vond dat er geen grenzen werden overschreden en de show dus niet offline werd gehaald.

Drie medewerkers wilden zich daartegen uitspreken tijdens een directievergadering, maar werden vervolgens geschorst. Na protest van collega's en volgers werd de schorsing opgeheven.