De aftrap van het NPO1-programma De Grote Kleine Treinencompetitie van Omroep MAX trok woensdagavond zo'n 1,2 miljoen kijkers. In het programma strijden zes teams van modeltreinbouwers tegen elkaar om de mooiste en creatiefste modelspoorbaan in elkaar te zetten.

Deelnemers bouwen in een paar dagen een modelspoorbaan aan de hand van een thema. Die spoorbanen worden beoordeeld door modeltreinbouwer Evan Daes, kunstenares Diane Meyboom en een wisselend gastjurylid. André van Duin presenteert het programma. Bij de aflevering van woensdag was het thema Historische gebeurtenis. Het programma is de Nederlandse versie van het populaire Britse programma The Great Model Railway Challenge.

Ook de aftrap van het zesde seizoen van Het Perfecte Plaatje op RTL 4 scoorde meer dan een miljoen kijkers. Er keken 1,07 miljoen mensen naar het programma waarin bekende Nederlanders de strijd om de beste foto met elkaar aangaan. Ook in vorige seizoenen trok het programma regelmatig meer dan een miljoen kijkers. Het best bekeken SBS-programma was Je huis op orde met 582.000 kijkers.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was het best bekeken programma van de avond met 1,8 miljoen kijkers, gevolgd door het Half Acht Nieuws op RTL 4 (1,4 miljoen kijkers).