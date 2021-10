Voormalig hoofdredacteur van het AD Hans Nijenhuis is weer op vrije voeten, meldt de politie woensdag. Hij werd eerder op de dag in Den Haag aangehouden terwijl hij verslag deed van een protest van actiegroep Extinction Rebellion.

Nijenhuis reed als verslaggever mee in een auto met activisten die volgens de politie de Utrechtsebaan wilden blokkeren, schrijft het AD. In totaal werden 25 mensen aangehouden. Volgens de politie gaven er twee aan journalist te zijn. Nijenhuis en fotograaf Marco de Swart

De Utrechtsebaan is een van de belangrijkste toegangswegen naar het centrum van Den Haag. De aanhoudingen werden verricht op de Donau in het bedrijvengebied in de omgeving van het Cars Jeans Stadion, het onderkomen van voetbalclub ADO Den Haag.

De twee journalisten werden vrijgelaten nadat ze ongeveer een uur hadden vastgezeten. De overige 23 mensen zitten nog vast.

Schadeclaim

Nijenhuis noemt het volgens AD ‘echt een beetje bizar’ dat hij is aangehouden. ,"We hebben duidelijk gezegd dat we geen actie voerden maar van de media waren en verslag wilden doen. Ik ben teleurgesteld. Je kunt van die acties vinden wat je wilt, maar we moeten er wel verslag van kunnen doen. Anders kun je er niks van vinden."



Ook De Swart is niet te spreken over de gang van zaken en is voornemens een klacht en schadeclaim in te dienen. "Ze hebben mijn fotocamera en telefoon afgenomen waardoor ik niet kon doen waar ik daar voor was, en dat was foto’s maken. Dat neem ik ze heel kwalijk."

Eerder deze week werd verslaggever Mac van Dinther van de Volkskrant aangehouden bij een protest van Extinction Rebellion waar hij verslag van deed. Hij werd vier uur vastgehouden en verdacht van het beledigen van een agent.

Dat zou gebeurd zijn nadat hij door de politie aan de kant was geduwd en was verzocht afstand te nemen bij de actie in Den Haag. Van Dinther vond dat "geen goede gang van zaken, hij wilde dichter bij de groep actievoerders staan om te zien wat er gebeurde", aldus zijn leidinggevende Eelco Meuleman. De politie zou daarop hebben gezegd dat hij de agenten belemmerde. Van Dinther bestempelde dat als "kinderachtig", waarna hij werd aangehouden.