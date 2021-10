Actrice Simone Kleinsma, presentator Bram Krikke, presentator Henk Spaan, cabaretière Plien van Bennekom, radio-dj Eva Cleven, presentator Pieter Jan Hagens en de dove rapper Sor zijn de deelnemers van het zesde seizoen van het AVROTROS-programma Maestro. De aftrap van de nieuwe reeks wordt uitgezonden op 5 december.

De presentatie blijft in handen van Frits Sissing, maar er zal wel een nieuwe juryvoorzitter in het programma te zien zijn. De Duitse dirigent Henrik Schaefer, die eerder al kandidaten uit het programma coachte, neemt de plaats in van Vincent de Kort.

Ook het orkest is anders. Het Orkest van het Oosten wordt vervangen door freelance musici die zo een podium en inkomen krijgen na een moeilijke tijd in hun sector. Zij zullen ook veel nieuwe stukken spelen, die worden gedirigeerd door de kandidaten.

Het laatste seizoen van Maestro was eind 2019 te zien. De wedstrijd werd toen gewonnen door zanger Lucas Hamming.