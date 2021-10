De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet onderzoek naar het kruidenmiddel Shambala, dat door radio-dj Giel Beelen wordt gepromoot. Dat heeft een woordvoerder van de NVWA woensdag gemeld. Het onderzoek is ingesteld nadat de waakhond "een signaal" over dit product had ontvangen.

Het consumentenprogramma Radar besteedde maandag aandacht aan het kruidenmengsel. Volgens de makers helpt Shambala degene die het drinkt om zijn of haar "innerlijke zelf te vinden".

In Radar bekritiseerden voedselexperts het mengsel. Beelen kwam zelf ook aan het woord en kon niet duidelijk maken in welke verhouding de ingrediënten precies in het drankje zitten. Een farmacoloog sprak van een "tikkende tijdbom" omdat Shambala een zogenoemde serotonineshock zou kunnen veroorzaken.

De NVWA gaat Shambala onderzoeken in een laboratorium, laat de zegsman weten. "De focus ligt hier bij de aanwezigheid van MAO-remmers en de hoeveelheden die in het product zouden zitten. Dit vergt grondig onderzoek." Op basis van de resultaten beoordelen onderzoekers of het product een schadelijk werking heeft en of er opgetreden moet worden. MAO-remmers zijn antidepressiva.

Het is onduidelijk hoelang het onderzoek naar Shambala gaat duren. De waakhond controleert of producten en voedingsmiddelen aan de wettelijke regels en richtlijnen voldoen. Na een melding oordeelt een inspecteur van de NVWA of een onderzoek naar een bepaald middel of product gerechtvaardigd is.

BNNVARA, de omroep waarvoor Beelen op dit moment werkt, laat weten niet te reageren op de ophef. omdat de promotie van Shambala door Beelen losstaat van zijn radiowerk.