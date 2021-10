Voormalig hoofdredacteur van het AD Hans Nijenhuis is woensdagochtend in Den Haag aangehouden. Hij reed als verslaggever mee in een auto met activisten die volgens de politie de Utrechtsebaan wilden blokkeren. In totaal werden er 25 mensen aangehouden, van wie er volgens de politie twee aangaven journalist te zijn. De Utrechtsebaan is een van de belangrijkste toegangswegen naar het centrum van Den Haag.

"Op de Donau in Den Haag lieten wij zojuist meerdere voertuigen met daarin 25 personen stoppen. Wij vermoeden dat zij van plan waren de Utrechtsebaan te blokkeren. Omdat dit gevaarlijke situaties kon opleveren, zijn zij aangehouden voor voorbereidingshandelingen", schrijft de politie Den Haag op Twitter.

Onder de aangehouden personen zijn twee mensen die zich uitgeven als journalist. "Omdat zij bij de vermoedelijke demonstranten in de auto zaten, zijn ook zij aangehouden. Zodra wij hun status als journalist hebben kunnen bevestigen, worden zij direct heengezonden", aldus de politie.

Maandagmiddag werd verslaggever Mac van Dinther van de Volkskrant aangehouden tijdens een protest van de actiegroep. Hij is inmiddels vrij, maar blijft nog wel verdacht van het beledigen van een agent, aldus de krant.

Extinction Rebellion wil de hele week actievoeren. Met "massale disruptieve actie" demonstreren klimaatactivisten tegen het klimaatbeleid. Ze blokkeerden maandag onder meer een kruising naast het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer.