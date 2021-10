Jochem Myjer is een theaterman, maar besloot voor de EO voor één keer uit zijn comfortzone te gaan. In Jochem in de Wolken vaart de komiek in een luchtballon over Nederland en vertelt hij over de natuur die Nederland rijk is. "Als je denkt dat het veertig minuten alleen maar lachen met Jochem is, zit je verkeerd."

De combinatie natuurtelevisie met de energieke Myjer klinkt voor veel mensen wellicht niet helemaal logisch. "Hahaha, slow-tv en Jochem Myjer! Het leuke is dat als je in een luchtballon zit, je met de wind mee vaart en je geen wind voelt", vertelt de komiek in gesprek met NU.nl.

"Daardoor is het altijd stil en rustig. Als je dan door een zomeravond met een waanzinnige lucht vliegt, word zelfs ik daar nederig en stil van. En dan heb je wel echt slow-tv, hoor. Als je denkt dat het veertig minuten alleen maar lachen is, zit je verkeerd. Het is een combinatie van de prachtige Nederlandse natuur op een zwoele zomeravond, met kennis en humor."

Myjer is dankzij zijn succesvolle theatershows bekend in heel Nederland, maar op televisie zien we hem niet vaak. "Ik ben een theaterman. Dat is live, dat moet nú, op het moment, daar houd ik van. Televisie wordt in de montage gemaakt en is veel vluchtiger dan theater, dat ik honderd keer uitprobeer en fijn kan slijpen."

Veel aanbiedingen slaat hij daarom af, maar op de vraag voor dit programma kon Myjer geen 'nee' zeggen. "De natuur is mijn andere grote liefde en daar gaat het nu niet goed mee. Toen ik kind was, riep ik al dat ik vogelwachter wilde worden en ik heb drie jaar biologie gestudeerd. Oude liefde roest niet en het is ook goed voor me om eens buiten mijn comfortzone te gaan."

De immer fanatieke Myjer wilde zich perfect voorbereiden. "Alle biologen die vroeger mijn held waren, durfde ik nu op te bellen en heb ik gevraagd of ik een keertje mocht meelopen. Al die informatie heb ik opgezogen als een spons. Het was alsof ik binnen zes maanden versneld mijn studie afmaakte. Dus toen ik de ballon instapte, kon ik ook echt dingen vertellen."

66 Jochem Myjer vliegt met een luchtballon over Nederland

'De Wadden zijn een soort all-you-can-eat-Chinees'

In Jochem in de Wolken vaart Myjer over vier natuurgebieden: de Veluwe, de Biesbosch, het Geuldal (in Limburg) en het Lauwersmeer/de Wadden. Dat laatste gebied is voor de komiek het bekendst; Myjer woont een groot deel van het jaar op Texel. "De Wadden kun je vergelijken met een tankstation waar je tijdens de reis naar Frankrijk even stopt om de benen te strekken en je kinderen een snoepje te geven. De miljoenen vogels die naar het zuiden trekken gebruiken de Wadden als zo'n tankstation."

"Als de Wadden droog liggen, veranderen ze in een soort all-you-can-eat-Chinees en dat is zo essentieel voor heel veel vogelsoorten in de wereld. De Biesbosch is ook zo'n plek; dat is net een Van der Valk-hotel. Er zijn allemaal eilandjes en er komt geen mens of roofdier. Heel veel meeuwen uit Leiden slapen in de Biesbosch. Als je dit soort feitjes kent, ben je je veel meer bewust van de Nederlandse natuur en weet je ook dat we er zuinig op moeten zijn."

Hoewel Myjer enorm van het televisieproject heeft genoten, ziet hij niet direct een vervolg voor zich. "Ik zeg zeker niet dat ik dit nooit meer ga doen, maar theater is mijn thuisbasis."

De komiek hoopt volgend jaar te beginnen met het schrijven van een nieuwe voorstelling. "Vorige week stond ik na hele lange tijd weer op het podium en dat was wel heel lekker hoor. Ik moet nog kijken hoe en wat, maar het gaat gebeuren."

Eerder liet Myjer al weten dat hij van plan is om één of twee keer per week op te treden. Na een tumor in zijn ruggenmerg is hij fysiek niet in staat tot meer. "Het moet geen oorlog meer zijn om op te treden", vertelt Myjer, die volgend jaar 25 jaar op de planken staat. "Ik heb gemerkt dat als ik minder werk, ik meer energie heb en mijn levenskwaliteit omhooggaat. En dat is wat telt."

Jochem in de Wolken is vanaf vrijdag 15 oktober om 21.30 uur te zien bij de EO op NPO1.