De gemiddelde ondernemer moet 10.000 euro neerleggen om te mogen aanschuiven bij Harry Mens in Business Class, maar voor bijzondere gasten maakt hij een uitzondering. Dat vertelt de 74-jarige presentator in Panorama.

In het geval van tafelgasten als Willem van Hanegem en Leon de Winter zijn de rollen omgedraaid: die worden juist betaald in plaats van dat ze de portemonnee moeten trekken.

"Hoeveel dat is, ga je ik je niet vertellen. Dat moet je die mannen zelf maar vragen", aldus Mens. Soms komt er helemaal geen geld bij kijken, zoals bij politici in verkiezingstijd. "Hen kan ik daardoor wat steviger aan de tand voelen."

Mens, die met Business Class al zijn 25e seizoen ingaat, stuurt gasten liever met een tevreden gevoel naar huis dan dat hij een keihard interview afneemt. "Soms geef ik het na afloop wel aan als een ondernemer niet goed uit de verf is gekomen, maar als hij of zij er de volgende keer toch weer wil gaan zitten, vind ik dat prima. Zakken ze opnieuw door het ijs, dan is dat niet mijn probleem."