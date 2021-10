Het Openbaar Ministerie (OM) Den Haag gaat verslaggever Mac van Dinther niet vervolgen. De Volkskrant-journalist werd maandag aangehouden terwijl hij verslag deed van een actie van Extinction Rebellion.

Volgens het OM is de aanhouding "als rechtmatig" beoordeeld, maar het ziet geen reden om de man verder te vervolgen.

Van Dinther zat van 15.00 uur tot 19.00 uur vast nadat hij bij een actie van Extinction Rebellion door de politie aan de kant was geduwd en werd gesommeerd meer afstand te nemen, vertelde zijn leidinggevende Eelco Meuleman.

"Dat vond hij geen goede gang van zaken. Hij wilde dichter bij de groep actievoerders staan om te zien wat er gebeurde."

Het OM meldt dat de politie de journalist binnenkort gaat uitnodigen voor een gesprek.

De actievoerders van Extinction Rebellion blokkeerden maandag een kruispunt vlak bij de tijdelijke Tweede Kamer. Zij voerden een groot deel van de dag actie op diverse plekken in Den Haag. In totaal zijn er ruim zestig arrestanten verspreid over de stad aangehouden vanwege direct verkeersgevaar, meldde de politie maandagavond.