De Koreaanse hitserie Squid Game van streamingdienst Netflix kreeg in eerste instantie een te lage leeftijdsclassificatie, meldt NRC dinsdag.

Volgens de krant verscheen de serie op 17 september op Netflix als geschikt voor twaalf jaar en ouder, maar de classificatie werd later verhoogd tot zestien jaar en ouder. Kijkwijzer heeft dit tegenover de krant bevestigd.

De negendelige serie gaat over een samenleving waarin een mysterieuze organisatie mensen met schulden rekruteert om in een reeks ogenschijnlijk kinderachtige spelletjes te strijden om 38 miljoen dollar. Het merendeel van deze spelers komt op brute wijze om het leven.

Tiffany van Stormbroek, directeur van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM), vertelt aan NRC dat "zestien jaar en ouder hier duidelijk de juiste codering is".

Kijkwijzer, onderdeel van NICAM, is een hulpmiddel om snel te zien of een film of serie bijvoorbeeld eng is of seksuele content of scheldwoorden bevat en daarmee schadelijk voor kinderen is.

In een reactie laat Netflix weten de leeftijdsclassificatie van Kijkwijzer te hebben gevolgd en de codering later te hebben aangepast. Van Stormbroek van NICAM zegt dat aanbieders als Netflix zelf verantwoordelijk zijn voor de juiste codering.

Zowel NICAM als Netflix wil niet zeggen hoelang Squid Game onder de verkeerde leeftijdsclassificatie op de streamingdienst stond.