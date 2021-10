Het zesde seizoen van Het Perfecte Plaatje start vanavond op RTL 4. Er zijn opnieuw een aantal bekende Nederlanders uitgenodigd om hun fotografietalent te ontplooien. Maar wat hebben voormalige winnaars gedaan met dat ontluikende talent?

Seizoen 1: Humberto Tan

Presentator Humberto Tan was de winnaar van het eerste seizoen van Het Perfecte Plaatje. "Ik ben heel, heel, heel, heel blij. Voor mij is dit een van de mooiste prijzen die ik ooit gewonnen heb", zei Tan in de finale.

Hoewel Tan alweer vijf jaar geleden won, heeft de talkshowhost nog altijd een zichtbare voorliefde voor het vastleggen van de natuur, dieren en portretten. De presentator heeft al diverse betaalde opdrachten aangenomen, onder meer voor National Geographic en het Rode Kruis.

Seizoen 2: Estelle Cruijff

Mediapersoonlijkheid Estelle Cruijff won de eerste prijs voor haar fotografie tijdens het tweede seizoen in 2017. In de laatste aflevering versloeg ze radiopresentator Giel Beelen met foto's die ze in Peru schoot.

De liefde voor het fotografeervak hield even aan: zo fotografeerde ze in 2018 nog portretten voor het blad Wendy, maar als we haar Instagram-account mogen geloven is het inmiddels geen hobby meer. Na haar winst plaatste Cruijff voornamelijk selfies en bikinifoto's van zichzelf op haar sociale media.

Seizoen 3: Patty Brard

Tijdens het derde seizoen van Het Perfecte Plaatje ging de winst naar presentatrice Patty Brard. Haar finalefoto werd een natuurfoto die ze op Costa Rica maakte. Het was het begin van een nieuwe hobby, vertelde de oud-zangeres. "Het feit dat je met een beetje hulp en doorzettingsvermogen op je oude dag zo'n hobby kunt bewerkstelligen. Ik vind dit echt waanzinnig."

In 2019, vlak na haar winst, heeft ze een fotoshoot gedaan voor de Esther Vergeer Foundation. Afgaand op haar Instagram-pagina lijkt de liefde voor fotografie toch ook bij de Shownieuws-deskundige te zijn bekoeld. Tegenwoordig plaatst ze vooral foto's van zichzelf, haar hondjes en haar familie.

Seizoen 4: Jamie Westland

DI-RECT-drummer Jamie Westland was in tranen na het winnen van het vierde seizoen van het tv-programma. "Ik ben al zo lang muzikant en dat doe ik met alle liefde en dan stort ik me in zoiets nieuws. Dan sta je in de finale met pittige concurrentie en dan win je. Ik snap er niks van."

De liefde is gebleven: vorig jaar zat Westland nog in de jury van een fotowedstrijd van National Geographic en hij plaatst met enige regelmaat bijzondere plaatjes op zijn sociale media.

Seizoen 5: Bibi Breijman

YouTuber Bibi Breijman, winnares van het vijfde seizoen, was gedurende het programma naar eigen zeggen "constant bezig" met de jurering van haar foto's. "Met fotograferen ga ik zeker door, maar dan als hobbyist", vertelde Breijman tegen NU.nl. "Ik ga er geen geld voor vragen, tenzij het een opdracht is die bij me past, dan wil ik erover nadenken."

Het zesde seizoen van Het Perfecte Plaatje is vanaf 13 oktober elke woensdag te zien om 20.30 uur bij RTL 4.