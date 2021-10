Jeroen Wollaars heeft de Sonja Barend Award gewonnen. Deze jaarlijkse vakprijs voor het beste televisie-interview werd dinsdag door oud-talkshowhost Sonja Barend uitgereikt tijdens het programma Khalid & Sophie.

Het winnende televisie-interview hield Wollaars met Wopke Hoekstra en werd op 10 maart tijdens Nieuwsuur uitgezonden.

"Zo fijn dat jij gewonnen hebt", vertelde Barend. "Aan het gesprek kon je heel goed zien dat het ontzettend goed was voorbereid. Dan zit de interviewer daar en dat straalt eraf, die voelt zich gerustgesteld. Je hebt alles doorgenomen, alle mogelijkheden bekeken. Dat leidt tot een heel streng maar ontspannen gesprek."

Mariëlle Tweebeeke won de tweede prijs voor haar gesprek met Mark Rutte in Nieuwsuur en Twan Huys eindigde op de derde plaats voor zijn interview met Sywert van Lienden in juni bij Buitenhof.

Goed voorbereid

Volgens Wollaars ging het interview precies zoals hij en zijn team het hadden voorbereid. "Dat was een lekker gevoel", aldus de interviewer, die naar eigen zeggen anderhalve maand bezig was met de voorbereiding.

"Het klinkt oneerbiedig en het is niet het juiste woord, maar Hoekstra liep met open ogen in de valletjes die we voor hem hadden gezet", zei Wollaars eerder in de VARAgids over het vraaggesprek.

De longlist werd dit jaar samengesteld door tv-recensenten Yasmina Aboutaleb (de Volkskrant), Maaike Bos (Trouw), Arjen Fortuin (NRC) en Roy van Vilsteren (hoofdredacteur VARAgids). Een vakjury van bijna veertig mediajournalisten, tv-recensenten en collega-interviewers heeft uit deze lijst een winnaar gekozen.

Dit is de dertiende keer dat de Sonja Barend Award werd uitgereikt. De prijs is in 2009 door de VARAgids ingevoerd. Coen Verbraak won de award vorig jaar voor de tweede keer met zijn interview met Liesbeth Beukeboom in Srebrenica - de machteloze missie van Dutchbat.