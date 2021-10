Giel Beelen vindt het onterecht dat het televisieprogramma Radar kritiek uit op zijn nieuwe kruidenmiddel Shambala. Volgens de radio-dj zorgt het middel er onder meer voor dat je hart zich zal openen, maar experts wijzen op mogelijke risico's van Shambala.

Volgens Beelen werkt Shambala, een samenwerking met de website Super Foodies, als onder andere "hartopener", geeft het toegang tot innerlijke kracht en helpt het om meer aanwezig te zijn in het nu.

Dinsdagavond werd in de uitzending van Radar onder meer beweerd dat de bijsluiter van Shambala onvolledig is. Het programma liet farmacologen (kenners van geneesmiddelen) aan het woord om die bewering te onderbouwen.

"Je verkoopt dit middel als kruidenpreparaat, maar het is gewoon vergelijkbaar met een antidepressivum. Naar antidepressivum is jaren onderzoek gedaan. Je krijgt het alleen op recept van een arts", zegt Thomas Dorlo, die als farmacoloog bij het Nederlands Kankerinstituut werkzaam is.

"Bij een antidepressivum is goed gekeken naar hoeveel je moet nemen. Maar bij dit product heb je geen flauw idee welke dosering je aan het nemen bent. Er lijkt wel een antidepressieve werking in te zitten."

Farmacoloog Renger Witkamp: "Als je de website leest, is het schrikbarend. Ik begrijp niet dat Beelen zich hiervoor leent. Als het aan mij zou liggen, zou je zo'n product moeten verbieden. (...) Er wordt gepraat over grammen, maar je weet niet wát er exact in zit van de planten. De caapiplant alleen al bestaat uit duizenden stoffen. De bijsluiter maakt je niet wijzer."

'Ik ondersteun geen gevaarlijke producten'

Beelen zegt voor de camera van Radar dat Shambala geen kwaad kan. "Wat denk je zelf. Al drink ik dit hele flesje op. Ik vind het tof dat jullie hier aandacht aan besteden. Maar wat denk je, dat ik echt een product ga ondersteunen dat gevaarlijk is?"

Volgens Beelen bevat het middel alcohol, water, caapi en bobinsana, maar in welke concentratie deze stoffen in Shambala zitten weet hij niet precies. "Er zit 50 procent alcohol in, dus de rest is 50 procent. Dan weet je toch wat je binnenkrijgt?"

Shambala zou niet goed samengaan met kaas en zalm

Volgens de farmacologen die Radar heeft gesproken kan Shambala in combinatie met onder andere kaas, champagne en gerookte zalm duizeligheid en misselijkheid veroorzaken doordat het een zogenoemde maoremmer (die het enzym monoamino-oxidase remt) bevat. Beelen ontkent dit.

"Ik heb wel gehoord van dit cheese effect. Dat komt voor bij sommige andere producten waar een maoremmer in zit. Maar caapi is een natuurlijk product waarin die maoremmer reversable is, dus je kan gewoon prima kaas eten, champagne drinken en Shambala gebruiken."

Beelen twijfelt daarnaast over de kennis van de door de Radar geraadpleegde farmacologen: "Ik vind het een tikkeltje gênant dat ik degene moet zijn die moet zeggen: 'Hallo meneer de wetenschapper, uw haalt twee dingen door elkaar.'"

Caabi en bobinsana zijn legale ingrediënten in Nederland.

'Niet onze bedoeling om Beelen zwart te maken'

Radar zegt woensdag dat het niet probeert Beelen zwart te maken. "Ons programma wil vooral schadelijke gevolgen van producten aan de kaak stellen", aldus de zegsman. "We merken wel dat dit soort onderwerpen erg leven momenteel."

Hij verwijst naar de affaire-Van Lexmond. Cosmeticamerk Rituals distantieerde zich vorige week van de maankalender die de twee uitgesproken antivaxers Lieke en Jetteke van Lexmond via het cosmeticaconcern aanboden.

BNNVARA, de omroep waarvoor Beelen op dit moment werkt, laat weten niet te reageren op de ophef, omdat zijn promotie van Shambala losstaat van zijn radiowerk. Beelen zelf was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.