Hélène Hendriks heeft afgelopen zomer al even plaatsgenomen aan de tafel van Veronica Inside en zegt dinsdag in gesprek met De Telegraaf dat ze er "100 procent" van uitgaat dat ze straks de voetbalwedstrijden uit de Europa League van Wilfred Genee overneemt.

Vanaf januari presenteert Genee een dagelijkse talkshow op de late avond en zal daardoor niet alles meer kunnen doen wat hij nu doet. Eerder werd al bekend dat zijn radioprogramma voor Radio Veronica stopt.

Genee neemt nu nog de avonden Europees voetbal voor zijn rekening, maar kan daar niet mee doorgaan als de talkshow in januari start. "Ik ga er 100 procent van uit dat ik dat van hem overneem. En of ik ook een rol krijg in de eventuele daily straks, dat gaan we wel zien. Ik heb er nog niet over gesproken in ieder geval."

Hendriks vertelt aan de krant dat ze niet per se een rol hoeft in de talkshow. "En ik denk ook niet dat ze me vragen voor de politieke onderwerpen, of zo. Dat doet Thomas van Groningen veel beter."