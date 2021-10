Laura Ponticorvo is tijdens haar zwangerschap gevolgd voor realityserie A Star Is Born op Videoland. Dat meldt de 35-jarige mediapersoonlijkheid maandag op Instagram.

Volgens Ponticorvo komen niet alleen vrolijke momenten aan bod in de serie, die vanaf 27 oktober te zien is. "Superleuke momenten en ook heel veel emotionele momenten", schrijft de realityster op Instagram. "De hobbelige weg naar zwanger worden toe en de geweldige zwangerschap waar ik letterlijk doorheen danste, tot aan mijn ziekenhuisopname en de vroeggeboorte van ons meisje."

Begin september beviel Ponticorvo van haar dochter Giulia Sébi Amore Margherita. Het meisje kwam na een zwangerschap van 34 weken ter wereld nadat Laura in het ziekenhuis was opgenomen met een zwangerschapsvergiftiging. "Ik heb er alles aan gedaan om haar zo lang mogelijk lekker te laten bubbelen in mijn buik, maar helaas gaf mijn lichaam op", liet Ponticorvo destijds weten op Instagram.

In de nieuwe realityserie A Star Is Born wordt een aantal realitysterren gevolgd tijdens hun zwangerschapsproces. Onder anderen Bachelorette's Jethro en zijn vriendin, 'Terror Twins' Esmee en Sharon en Rowéna Baierl zijn ook te zien in de serie.