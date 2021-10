Verslaggever Mac van Dinther van de Volkskrant, die maandagmiddag werd opgepakt bij een demonstratie van actiegroep Extinction Rebellion in Den Haag, is weer vrij. Dat meldt de krant maandagavond. De journalist blijft nog wel verdacht van het beledigen van een agent, aldus de krant.

Van Dinther vertelde zijn leidinggevende Eelco Meuleman dat hij bij de actie van Extinction Rebellion door de politie aan de kant was geduwd en werd gesommeerd meer afstand te nemen. "Dat vond hij geen goede gang van zaken. Hij wilde dichter bij de groep actievoerders staan om te zien wat er gebeurde", vertelt Meuleman.

De politie zou daarop hebben gezegd dat hij de agenten belemmerde, waarop Van Dinther dit als "kinderachtig" bestempelde. "Dat was blijkbaar genoeg om hem in het politiebusje te duwen", zegt Meuleman.

Volgens Meuleman wees Van Dinther de agent aan de hand van zijn politieperskaart die hij om zijn nek had hangen op het feit dat hij journalist is. "Daarop reageerde die agent met: 'Iedereen kan wel zeggen dat hij journalist is.'"

'Maken ons zorgen over hardheid waarmee politie optrad'

Van Dinther zat van 15.00 uur tot 19.00 uur vast. De Volkskrant had onder meer een advocaat in de arm genomen om de verslaggever vrij te krijgen.

"We maken ons grote zorgen over de hardheid waarmee de politie tegen onze journalist heeft opgetreden", zegt hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Klok. "Er moeten wel heel zwaarwegende redenen zijn om journalisten op deze wijze te beperken in de vrijheid van nieuwsgaring en al helemaal om hen te arresteren. Ik kan me niet voorstellen dat daar in dit geval sprake van is."

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft gezegd contact op te nemen met de politie om om opheldering te vragen.

De actievoerders van Extinction Rebellion blokkeerden maandag een kruispunt vlak bij de tijdelijke Tweede Kamer. De actiegroep voerde een groot deel van de dag actie op diverse plekken in Den Haag. Er zijn ruim zestig arrestanten verspreid over de stad aangehouden vanwege direct verkeersgevaar, meldt de politie maandagavond.