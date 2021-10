Het Commissariaat van de Media (CvdM) houdt het NPO-concert van Matthijs van Nieuwkerk "nauwlettend in de gaten", maar stelt voorlopig geen onderzoek in. Er ontstond enige ophef nadat de presentator bekend had gemaakt volgend jaar met zijn muzikale talkshow Matthijs Gaat Door naar de Ziggo Dome te gaan.

Volgens het CvdM, dat erop toeziet dat de Mediawet wordt nageleefd, komt het steeds vaker voor dat lokale omroepen naast het uitzenden van programma's ook nevenactiviteiten verrichten, zoals het maken van een bedrijfsfilm of blad bij een programma.

Voor deze zogenoemde nevenactiviteiten moet een publieke omroep toestemming vragen bij het CvdM. Zij controleren of deze winst ten goede komt aan de programma's van de omroep.

Ook in het geval van het NPO-concert van Van Nieuwkerk controleren zij of de publieke omroep zich aan de mediawet houdt. Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen reclame gemaakt mag worden tijdens het concert en zij zich niet dienstbaar opstellen naar derden. Volgens een woordvoerder heeft het CvdM vooralsnog geen klachten ontvangen over het NPO-concert.

'Winst vloeit terug naar onze programma's'

BNNVARA, onderdeel van de NPO, zendt in 2022 de registratie van het concert uit. Het evenement wordt bekostigd vanuit de kaartverkoop, laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

"Dit is niet nieuw binnen de publieke omroep", aldus de woordvoerder. "We doen dit bijvoorbeeld al tientallen jaren met de concerten van Kinderen voor Kinderen en ook andere omroepen organiseren evenementen waar tv-programma's van gemaakt worden. Indien er in het gunstige geval geld overblijft voor BNNVARA, vloeit dit volledig terug naar onze programma's."

De NPO besloot in 2019 dat presentatoren die een nieuw contract tekenden bij de omroep, binnen de Balkenende-norm moeten blijven, wat dit jaar neerkomt op een jaarsalaris van maximaal 209.000 euro. Het salaris van Van Nieuwkerk is in het verleden vaak ter discussie gesteld.

Boze tongen beweerden bijvoorbeeld dat er sprake zou zijn van slinkse salarisconstructies en Van Nieuwkerk zijn zakken vulde met belastinggeld. De presentator verdiende in 2018 363.000 euro. Volgens mediadirecteur Gert-Jan Hox van BNNVARA zou dit salaris zijn opgebouwd uit de Balkenende-norm én het geld uit de verenigingskas van de omroep.

Het NPO-concert van Van Nieuwkerk vindt plaats op 17 maart in de Ziggo Dome. Daarbij zullen artiesten als André van Duin en Typhoon optreden. Kaartjes kosten tussen de 35 en 85 euro.