Een verslaggever van de Volkskrant is maandag opgepakt bij een protest van actiegroep Extinction Rebellion in Den Haag. Volgens de politie maakte hij zich schuldig aan het belemmeren en beledigen van agenten. De journalist, Mac van Dinther, wordt gehoord. Daarna wordt duidelijk of hij vrijkomt of vast blijft zitten.

De Volkskrant heeft zich bij de politie beklaagd over de aanhouding van Van Dinther, aldus zijn leidinggevende Eelco Meuleman. "Hij zit nog vast, officieel op verdenking van het beledigen van een agent." Meuleman heeft Van Dinther kort gesproken. "Hij mocht één telefoontje plegen, hij zei dat hij behandeld werd als een zware crimineel."

Van Dinther vertelde zijn chef dat hij bij de actie van Extinction Rebellion door de politie aan de kant was geduwd en werd gesommeerd meer afstand te nemen. "Dat vond hij geen goede gang van gaan zaken, hij wilde dichter bij de groep actievoerders staan om te zien wat er gebeurde", vertelt Meuleman. De politie zou daarop hebben gezegd dat hij hen belemmerde, waarop Van Dinther dit als "kinderachtig" bestempelde. "Dat was blijkbaar genoeg om hem in het politiebusje te duwen."

Van Dinther wees de agent aan de hand van zijn politieperskaart die hij om zijn nek had hangen op het feit dat hij journalist is. "Daarop reageerde die agent met 'iedereen kan wel zeggen dat hij journalist is'." De Volkskrant zal via een advocaat erop aandringen dat de verslaggever vrijgelaten wordt, "maar vooralsnog zit hij vast".

'Met geweld in politiebusje gesleept'

Van Dinther schreef op Twitter dat hij "met geweld in een politiebusje gesleept is" omdat hij "te dichtbij stond". Meuleman had de hele dag contact met Van Dinther, maar kon hem sinds het bericht op Twitter niet meer bereiken. Daarop heeft hij bij de politie zijn beklag gedaan over de aanhouding van de journalist. Van Dinther heeft vanaf het politiebureau nog een onafgemaakte tweet geplaatst. Meuleman vermoedt dat de telefoon daarna "uit zijn handen is getrokken".

Ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zegt contact op te nemen met de politie om opheldering te vragen, aldus algemeen secretaris Thomas Bruning. "Meestal wordt het dan snel opgelost."

De politie maakte maandagmiddag een einde aan de blokkades van de actiegroep Extinction Rebellion, onder meer bij een kruising naast het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer. Daar en onder meer bij de Koningstunnel naast station Den Haag Centraal zijn meer dan tien demonstranten opgepakt.