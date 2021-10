De Volkskrant heeft zich bij de politie beklaagd over de aanhouding van een verslaggever maandagmiddag in Den Haag. Journalist Mac van Dinther deed daar verslag van de actie van Extinction Rebellion, aldus zijn leidinggevende Eelco Meuleman.

Van Dinther schrijft op Twitter dat hij "met geweld in een politiebusje gesleept is" omdat hij "te dichtbij stond". Meuleman had de hele dag contact met Van Dinther, maar kan hem sinds het bericht op Twitter niet meer bereiken. Daarop heeft hij bij de politie zijn beklag gedaan tegen de aanhouding van de Volkskrant-journalist.

Ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zegt contact op te nemen met de politie om opheldering te vragen, aldus algemeen secretaris Thomas Bruning. "Meestal wordt het dan snel opgelost."

De politie maakte maandagmiddag een einde aan de blokkades van de actiegroep Extinction Rebellion, onder meer bij een kruising naast het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer. Daar en onder meer bij de Koningstunnel naast station Den Haag Centraal zijn meer dan tien demonstranten opgepakt.