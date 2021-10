Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson zo lang mogelijk te overleven op een onbewoond eiland. NU.nl spreekt iedere week met de afvaller. Deze week: Jasper Demollin.

In minder dan 24 uur zag Demollin twee keer zijn Expeditie-droom aan diggelen worden geslagen. De televisiemaker en muzikant werd eerst op de Eilandraad genadeloos eruit gestuurd door de heren met wie hij dacht een bondje te hebben, Jan van Halst en Defano Holwijn, en verloor toen ook nog eens van oud-deelnemer Anouk Maas in de proef op Afvallerseiland.

Zo ging Demollin veel eerder naar huis dan hij van plan was, met de immuniteitsring nog in zijn tas.

Je verliest het duel en moet weg, wat gaat er dan door je heen?

"Een ontzettende teleurstelling. Ik heb me supergoed voorbereid, maar daar had ik helemaal niks meer aan. Ik was er liever uit gegaan bij een fysieke proef dan bij dit spel. Het voelde zo lullig. Het drong ook tot me door toen ik in een hotel in de bewoonde wereld zat, kon ik er maar naar terugzwemmen, iets verderop gebeurt het allemaal nog!"

Wat ging er mis in de proef?

"Ik heb diverse seizoenen teruggekeken en allerlei puzzels uit mijn hoofd geleerd, bijvoorbeeld die puzzel die Sterrin (Smalbrugge, red.) in een paar tellen deed. Maar deze puzzel kende ik nog niet. Dat zie je niet in de uitzending, maar we hebben er ruim drie kwartier gestaan, Nicolette (Kluijver, de presentatrice, red.) heeft ook nog een hint gegeven. Daar had ik alleen niks aan, want toen ik thuis nog weer met die puzzel aan het klooien was ontdekte ik pas dat ik het totaal verkeerd geïnterpreteerd heb."

"Nicolette zei dat achtereenvolgende cijfers niet naast elkaar mochten liggen, zowel niet verticaal, horizontaal als diagonaal. Maar ik ben eraan begonnen met het idee dat geen van de achtereenvolgende cijfers in één lijn mochten liggen, dus nog veel ingewikkelder. Zo stom."

"Ik vond namelijk dat ik het best slim deed: ik was vanuit de 1 aan het kijken en legde zo steeds verder die puzzel. Maar ik deed dus eigenlijk een heel andere puzzel."

Hoe was het om weer thuis te komen?

"Daar op het eiland, terwijl ik wachtte tot ik naar huis mocht, baalde ik echt wel. Maar thuis kon ik het eigenlijk redelijk makkelijk loslaten. Het was hier heel mooi weer en ik ben gewoon met vrienden dingen gaan doen."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik had veel later moeten beginnen met een bondje sluiten. Ik was samen met Britt (Lagcher, red.) en wij besloten dat het handig was ons aan te sluiten bij een ander duo. Dat werden Dyantha (Brooks, red.) en Robbert (Rodenburg, red.), maar achteraf was dat veel te snel. We hadden moeten wachten tot we een proef verloren hadden. En nu zaten we ook nog eens vlak voor die wissel, waardoor we niks hadden aan dat bondje."

"Defano bleek nog een bondje te hebben met Dyantha en die hoorde van haar dat wij hadden bedacht dat Jasmine, dan Jan en dan hij eruit zouden worden gestemd als we zouden verliezen. Dat heeft me uiteindelijk de kop gekost. En ik had echt geen idee hè. Ik was zo in shock toen bleek dat ze allemaal op mij hadden gestemd, dat zij zo konden liegen. Ik dacht dat ik mensenkennis had, haha."

"Met Jan heb ik nog contact na Expeditie, ik koester ook echt helemaal geen wrok naar hem of Defano. Het blijft een spelletje, dat lijken kijkers weleens te vergeten. Het is ook waarom ik baal van hoe ik het bondje met Dyantha verwoord heb tijdens de Eilandraad: zij heeft niet gelogen, maar door de manier waarop Defano het zei dacht ik van wel. Dyantha krijgt nu allerlei haat over zich heen en dat is gewoon echt niet terecht. Ze heeft niets verkeerd gedaan."

Wie komt het sterkst over?

"Ik gun Jan die winst volledig. Hij is een echte Robinson. Je ziet bij ieder spel weer die knop omgaan: hij is heel gedreven en, zo blijkt, ook nog eens goed met bondjes. Hij verdient die winst."