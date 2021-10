RTL Boulevard-verslaggever Ruud ten Wolde is op 29-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat heeft zijn familie laten weten via Twitter.

"Ruud heeft tot het einde dapper gestreden en wilde zich niet gewonnen geven", aldus zijn familie. "We zullen hem ongelooflijk missen."

Op Twitter vertelde Ten Wolde openlijk over zijn ziekte. In mei vorig jaar werd hij schoon verklaard, maar recentelijk keerde de kanker terug. Begin oktober kreeg hij zwaardere medicatie en vertelde hij dat hij niets anders kon dan liggen.

Begin deze week was Ten Wolde nog trending op Twitter met de hashtag #ZiekVeelLiefdeVoorRuud. Op 19 oktober komt zijn boek Ziek gelukkig uit, waarin hij omschrijft hoe hij ondanks de kanker positief bleef.

Steunbetuigingen stromen binnen onder het bericht op Twitter. Collega's, vrienden en andere volgers reageren bedroefd op het nieuws. Onder meer RTL Boulevard-collega's Aran Bade en Luuk Ikink laten van zich horen. "Wat intens verdrietig, heel veel sterkte voor alle nabestaanden", aldus Ikink.

Ten Wolde maakte diverse tv-programma's, van luxe wijnreizen in Amerika en Zuid-Afrika tot populaire realityseries als Ex On The Beach. Voordat Ten Wolde bij RTL werkte, maakte hij programma's voor onder andere BNN en MTV. Op zijn negentiende won hij een wedstrijd bij BNN en bedacht hij het televisieprogramma Studenten Zonder Geld.