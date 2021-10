Jan Slagter praat maandag met met prinses Beatrix over het 65-jarig bestaan van het Prinses Beatrix Spierfonds. In het televisieprogramma 65 jaar Prinses Beatrix Spierfonds: Samen krachtig tegen spierziekten vertelt de prinses over haar persoonlijke betrokkenheid bij het fonds en waarom het onderwerp haar zo nauw aan het hart ligt.

Het Prinses Beatrix Spierfonds werd 65 jaar geleden opgericht en kreeg de naam van prinses Beatrix. Tijdens het Omroep MAX-programma wordt, naast het gesprek met de prinses, nooit eerder vertoond beeldmateriaal van prinses Beatrix en haar inzet voor het Spierfonds uitgezonden.

Doel van de uitzending is om donateurs te werven voor het spierfonds. Mensen met en zonder spierziekten lopen maandag verschillende routes door het land, waaronder een route van 65 kilometer. Zij starten al midden in de nacht en finishen tijdens de uitzending op Paleis Soestdijk, waar de prinses hen op staat te wachten.

Ook worden er portretten uitgezonden van patiënten en hun familie. Eén van hen is de dochter van Hans Kazàn: Lara Kazàn. Zij kampt met de zeldzame ziekte Hypokalemic Periodic Paralysis en kon twee jaar geleden van de één op de andere dag niet meer bewegen.

In Nederland heeft een op de tachtig mensen een spierziekte. Sommige spierziekten zijn dodelijk, verschillende zijn erfelijk en allemaal hebben ze een verlammend effect op de spieren.

65 jaar Prinses Beatrix Spierfonds: Samen krachtig tegen spierziekten is maandag om 21.25 te zien op NPO1.