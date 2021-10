Granietleverancier Graniet Import Benelux (GIB) zei in april dat het naar de rechter wilde stappen vanwege vermeende onwaarheden over granulietdumpingen van het bedrijf, die het BNNVARA-programma Zembla zou hebben verspreid. De omroep laat desgevraagd aan NU.nl weten inmiddels ook een dagvaarding van het bedrijf te hebben ontvangen.

Een woordvoerder van de omroep zegt dat de dagvaarding momenteel wordt bestudeerd, maar wil verder niet inhoudelijk op de zaak ingaan.

Met een zogenoemde dagvaardingsprocedure wordt het oordeel van een rechter in een conflict gevraagd. De dagvaarding wordt eerst naar de tegenpartij gestuurd. De officier van justitie bepaalt uiteindelijk óf en wanneer het tot een rechtszaak zal komen. Het is niet duidelijk of de zaak tussen BNNVARA en GIB in de rechtszaal zal worden behandeld.

In december 2020 oordeelde de Raad voor de Journalistiek (RvdJ) dat het onderzoeksprogramma Zembla onzorgvuldig heeft gehandeld in de berichtgeving over granulietdumpingen. Uitspraken van deze raad zijn echter niet bindend.

BNNVARA erkent Raad voor de Journalistiek niet

Zembla meldde in februari 2020 in de aflevering De afvaldump van Rijkswaterstaat dat de top van Rijkswaterstaat eind 2019 het Amsterdamse bouwbedrijf Bontrup heeft toegestaan duizenden tonnen afvalstoffen in een natuurplas in Gelderland te dumpen. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra, destijds topman bij bouwbedrijf VolkerWessels, zou daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld.

De RvdJ noemde de berichtgeving van Zembla over de zaak "eenzijdig, onevenwichtig en tendentieus". Als gevolg van die uitspraak liet BNNVARA in december weten de RvdJ niet langer te erkennen. Aan vonnissen van de raad zijn geen juridische consequenties verbonden.