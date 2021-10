762.000 kijkers hebben vrijdagavond de finale van The Voice Senior op RTL 4 bekeken. Volgens Stichting KijkOnderzoek staat het programma daarmee op plek negen van de kijkcijferdagtop 25. Dat aantal betekent een forse daling ten opzichte van vorig jaar.

Vorig jaar werd de finale van het programma nog door 1,3 miljoen mensen gezien. Het jaar daarvoor ging het om 1,2 miljoen kijkers.

Phil Bee, die vrijdagavond in The Voice Senior tot winnaar werd gekroond, vertelt in gesprek met NU.nl dat hij zich eerder al eens had opgegeven voor de talentenjacht. Hij besloot destijds echter om toch niet mee te doen.

Op SBS6 noteerde K2 zoekt K3 eveneens een laagterecord. De derde aflevering van de zoektocht naar een nieuw K3-lid werd volgens Stichting KijkOnderzoek door gemiddeld 361.000 mensen gevolgd.

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Letland en Nederland was het best bekeken programma van de vrijdagavond. Ruim 1,7 miljoen mensen zagen hoe Oranje in Riga met 0-1 won. Het was echter wel een belangrijke overwinning; concurrenten Turkije en Noorwegen speelden in Istanboel namelijk met 1-1 gelijk.

Chansons!, met Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps, viel met 692.000 kijkers net buiten de top tien.