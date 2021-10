Phil Bee, die vrijdagavond in The Voice Senior tot winnaar werd gekroond, had zich eerder al eens opgegeven voor de talentenjacht. Maar hij besloot destijds toch niet mee te doen.

"Twee jaar geleden had ik me ingeschreven en mocht ik meedoen", vertelt de 62-jarige zanger aan NU.nl. "Maar ik vond het toen toch niet zo'n goed idee. Ik dacht dat mijn muziekstijl niet paste bij het programma en dat ik niks met de coaches zou hebben."

Toch bleef hij wel kijken naar The Voice Senior. "Toen won ineens een countryzanger en dacht ik: het maakt helemaal niet uit in welke stijl je zingt. Als je je ding doet, komt je talent toch wel bovendrijven."

Maar eerst probeerde Bee het bij een andere talentenjacht: We Want More van SBS6. Toen hij het tot de halve finales schopte, dacht hij ook wel in de top drie te kunnen eindigen. "Ik had al doorgegeven dat ik When a Man Loves a Woman in de finale wilde zingen. Maar drie dagen voor het zover was, had de grote baas besloten dat ik een uptempo nummer moest zingen. Daar was ik niet zo blij mee."

Bij RTL kwam hij vervolgens dezelfde eindredacteur tegen als bij SBS6. "Het eerste wat ik toen heb gezegd, is dat ik When a Man Loves a Woman zou gaan zingen in de finale, mocht ik zover komen. Als dat niet mag, doe ik niet mee. En zo gek is het dus gelopen, want daarmee heb ik gewonnen. Het heeft zo moeten zijn."

Nu hij The Voice op zijn naam heeft geschreven, heeft Bee een manager, boeker en theaterboeker in de arm genomen. Ook heeft hij op 24 november al een show in TivoliVredenburg in Utrecht gepland. "Als het nu niet lukt, kan ik beter aardappels gaan schillen."