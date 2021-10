BBC Radio 2 besteedde woensdag aandacht aan een primeur van de Nederlandse ochtendshow Jan-Willem Start Op. Ed Sheeran had 's ochtends aan presentator Jeroen Kijk in de Vegte verteld dat hij met Elton John een kerstsingle uitbrengt. De Britse zender deelde het fragment echter niet met zijn luisteraars, omdat het gesprek volgens de presentatrice vol met "naughty words" (onfatsoenlijke woorden) zat.

De Britse zanger zei in de Nederlandse radioshow onder andere dat de single "fucking great" zal worden.

Toen Elton John vorig jaar opperde om een keer samen een kerstplaat te maken, twijfelde hij erg. "Ik had niet het gevoel dat het bij mij paste", bekende Sheeran.

Nadat in maart van dit jaar een goede vriend van hem was overleden, besloot hij op het aanbod in te gaan. "Je weet niet of je er morgen nog bent, alles kan in één nacht veranderen. Misschien ben ik er morgen niet meer. Waarom zou ik deze kans niet pakken?"

De twee zangers schreven daarna samen drie nummers, waarvan een een kerstnummer is geworden. Het liedje komt over twee maanden uit.