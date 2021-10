De Amerikaanse basketbalwedstrijden uit de NBA zijn vanaf dit seizoen in Nederland te zien bij ESPN, maakte de zender woensdag bekend. De sportzender neemt de rechten over van Ziggo Sport, dat de wedstrijden uit de hoogste basketbalcompetitie in de Verenigde Staten de laatste jaren uitzond.

ESPN zendt komend seizoen meer dan tweehonderd wedstrijden live uit. Hieronder behoren ook populaire wedstrijden als de Christmas Day Games, de All-Star Game, de play-offs, de Conference Finals en de Finals. De programmering wordt aangevuld met NBA-gerelateerde studioshows van de Amerikaanse tak van ESPN.

Het nieuwe NBA-seizoen gaat op dinsdag 19 oktober van start.