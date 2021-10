Wilfred Genee neemt afscheid van Radio Veronica, maakt hij woensdagochtend bekend in zijn eigen radioprogramma. Het werk is niet te combineren met de nieuwe talkshow die hij vanaf 2022 gaat maken met Johan Derksen en René van der Gijp.

"Het is onvermijdelijk. Het is niet anders. We hebben het vorige week besproken. Het is niet te combineren met elkaar", aldus Genee in De Veronica Inside Ochtendshow.

"Het is heel vervelend en jammer. We waren net begonnen en er zat volgens mij nog veel meer in het vat. We hebben een hartstikke leuk team de afgelopen jaren. Ik heb het gevoel dat ik hier nog lang niet klaar ben."

Zendermanager Rob Stenders betreurt het vertrek van Genee. "Bij Radio Veronica maakt hij met zijn kompanen een ochtendshow die ergens over gaat en die ergens voor staat. We hebben er uiteraard wel alle begrip voor. Die talkshow wordt een succes. Wilfred is voor grote dingen gemaakt."

Het is niet bekend of de radioshow helemaal stopt of dat er gezocht gaat worden naar een andere presentator. Voor het wekelijkse programma dat Genee bij BNR Nieuwsradio maakt, The Friday Move, heeft het geen gevolgen, laat de radiozender desgevraagd weten.

De nog titelloze talkshow van het Veronica Inside-trio wordt vanaf 2022 dagelijks uitgezonden op de late avond bij SBS.