De plannen voor een nieuw praatprogramma voor Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp zijn rond. Een woordvoerder van Talpa bevestigt berichtgeving van Shownieuws dat met de Veronica Inside-presentatoren aan een nieuwe show wordt gewerkt.

Verdere informatie over de talkshow is nog niet bekend. "Zodra er meer details te melden zijn, dan komen we daar vanuit SBS6 op terug", laat de zegsvrouw weten.

Eerder meldde het AD dat het zou gaan om een dagelijkse talkshow op SBS6 van 21.30 tot 22.30 uur.

Talpa bevestigde vorige maand al geruchten dat de mogelijkheden voor een nieuw programma werden onderzocht, maar dat ze nog in de "oriënterende fase" waren. Volgens het AD zou Talpa-baas John de Mol de drie mannen van voetbalprogramma Veronica Inside een ultimatum hebben gesteld en hebben gezegd dat ze samen de nieuwe talkshow moesten maken en dat anders de stekker eruit zou gaan.

Derksen zei in mei nog dat hij volgend jaar zou gaan stoppen met televisie. Later krabbelde de voetbalanalist terug en zei hij wel interesse te hebben in een show die zich ook op actualiteiten zou richten.