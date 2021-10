Het format van spelshow De Verraders, die dit voorjaar in première ging op RTL 4, is ook verkocht aan NBC en BBC. De omroepen uit de VS en het Verenigd Koninkrijk gaan een eigen versie maken van het programma, dat wekelijks zo'n twee miljoen kijkers trok.

"Als een idee uitgroeit tot een succesformat en ook nog eens verkocht wordt aan deze partijen, dan kun je alleen maar trots zijn", zegt producent Marc Pos, die het format bedacht. Het is nog niet bekend wanneer de Amerikaanse en Britse versie van de spelshow worden uitgezonden.

In De Verraders, opgenomen in een kasteel in Limburg, krijgen de kandidaten de kans een verdachte weg te stemmen en mogen de saboteurs iemand 'vermoorden'. In het eerste seizoen waren onder anderen Loiza Lamers, Samantha Steenwijk, Holly Mae Brood en Jörgen Raymann te zien. Het programma werd gepresenteerd door Tijl Beckand.

Komende winter wordt er op Videoland een nieuw seizoen van de serie uitgezonden, dit keer gepresenteerd door Art Rooijakkers. Hierin nemen twaalf bekende Nederlanders het tegen elkaar op. Het is nog niet bekend wie er meedoen.