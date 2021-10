Nicolaas Veul kwam zichzelf vrij snel tegen toen hij voor de opnamen van 100 dagen in je hoofd stage liep als zorgbegeleider bij een grote ggz-instelling in Eindhoven.

"In de tweede week brak ik al in tranen uit, omdat alles heel erg binnenkwam en ik nog niet goed wist hoe ik mezelf kon begrenzen", vertelt de documentairemaker aan NU.nl.

Veul, die voor de serie opnieuw op pad ging met Tim den Besten, liep stage op de besloten afdeling van de ggz-instelling. "Daar zitten mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, zoals schizofrenie. Anderen hebben last van psychoses. Daar ben je niet de hele dag over aan het praten, maar je bent juist bezig met de dagelijkse gang van zaken zoals boodschappen doen, schoonmaken en praatjes maken."

De documentairemaker probeerde te helpen waar hij kon. "Ik vroeg aan de mensen hoe ze zich voelden en wat ik voor ze kon doen. Je ziet veel verdriet, mensen voeren een enorme strijd in hun hoofd of leven in een andere werkelijkheid. Ik merkte dat ik in het begin heel moe werd van alle verhalen die ik hoorde, ik was een soort spons. Op een gegeven moment zit je vol." In sommige cliënten herkende hij zichzelf. "De psychiatrie is ook een spiegel."

'Op een gegeven moment voelde het als familie'

Gaandeweg leerde Veul beter omgaan met wat hij hoorde en zag. "Het is goed om te blijven praten over wat je meemaakt en mij hielp het om veel te blijven sporten. De GGzE waar wij verbleven is gelegen aan een enorm bos en na werkdagen ging ik daar met Tim vaak anderhalf uur wandelen om de dag uit ons systeem te krijgen."

Hoewel Veul zijn stage als intensief heeft ervaren, is het volgens hem niet alleen maar zwaar. "Er wordt ook veel gelachen en ik heb hele bijzondere en dappere mensen ontmoet. Op een gegeven moment voelde het ook als familie. Je bent de hele dag met elkaar in de weer, viert verjaardagen en bent bij verdrietige momenten."

"Aan het einde van de serie realiseer je je als kijker hopelijk ook dat deze mensen dichter bij je staan dan je misschien vermoedt", gaat hij verder. "Dat is ook wat de meest doorgewinterde verpleegkundigen zeggen: dit zijn mensen als jij en ik, en er hoeft niet zo heel veel in je leven te gebeuren om hier terecht te komen."

100 dagen in je hoofd is vanaf 21 oktober te zien bij de VPRO op NPO3. De serie bestaat uit zes delen.