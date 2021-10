Radio-dj Ruud de Wild keerde maandag na ruim een half jaar afwezigheid terug op de radio met zijn programma De Wild in De Middag, dat werd uitgezonden vanuit het Amsterdam UMC.

"Ik heb lang gedacht dat ik dit niet zou gaan zeggen. Sterker nog, dat ik hier nooit terug zou komen", vertelde de dj aan het begin van de uitzending. "Wanneer je hoort dat je kanker hebt, is doodgaan een reële kans. Na de diagnose was ik bang dat ik mijn kinderen niet zou zien opgroeien."

Volgens de dj was de afgelopen periode "een rollercoaster". "Mijn laatste woorden tijdens de laatste uitzending waren: 'Jullie zijn nog niet van me af.' Dat was bravoure en stoerdoenerij. Maar één ding wist ik wel: ik was in goede handen."

Daarnaast liet De Wild weten dat een cameraploeg het hele traject in het ziekenhuis en daarbuiten heeft gefilmd voor de totstandkoming van een documentaire. Ook een operatie aan de darm is gefilmd. De documentaire is op 7 november op NPO 1 te zien.

De uitzending vond plaats vanuit het UMC omdat De Wild daar negen maanden is behandeld en hij het een symbolische plek vond.

'Doodeng om te zeggen'

In maart vertelde de dj tijdens een uitzending dat hij was gediagnosticeerd met darmkanker en dat hij vanwege de behandelingen en revalidatie een aantal maanden niet kon werken. Eddy Keur nam de presentatie tijdelijk over.

"Een aantal maanden geleden kreeg ik de diagnose darmkanker", zei De Wild tijdens deze laatste uitzending. "Omdat ik er vroeg bij was, hebben ze me snel kunnen helpen. Helaas is niet alles weg en moet ik nog een keer geopereerd worden."

Na complicaties die ontstonden na de operatie moest hij voor de tweede keer worden geopereerd. In september liet de radio-dj weten beter te zijn. "Al vind ik het nog wel doodeng om te zeggen", schreef hij op Instagram.