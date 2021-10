Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson zo lang mogelijk te overleven op een onbewoond eiland. NU.nl spreekt iedere week met de afvaller. Deze week: Sieneke.

Eigenlijk moest Sieneke al na vier dagen haar spullen pakken en terug naar huis gaan, maar door de opzet van het programma en het Tweede Kans Eiland hield ze het bijna twee weken vol in Expeditie Robinson.

"Na de eerste proef werd ik al tijdens mijn eerste eilandraad weggestemd", vertelt de zangeres. "Dat voelde als een shock, omdat ik best een goed gevoel aan de proef had overgehouden. Op dat moment had ik de Expeditie ook nog niet eens goed gevoeld, terwijl ik er anderhalf jaar voor getraind had."

Sieneke mocht echter in het programma blijven en kreeg op Tweede Kans Eiland de mogelijkheid zich opnieuw te bewijzen. De omstandigheden op die nieuwe plek maakten die opdracht niet eenvoudiger.

"Ik ben zo ontzettend bang voor ratten. Ik wist natuurlijk dat ik die zou tegenkomen toen ik gevraagd werd voor het programma. Maar ik dacht, in al mijn naïviteit, dat ik ze misschien niet eens zou zien. En in Kamp Zuid heb ik ze ook echt niet gezien. Op Tweede Kans Eiland was het echter vrijwel direct raak. Na aankomst liep ik door het bos. Ik hoorde geritsel en keek vervolgens recht in de ogen van een gigantische rat. Ik was echt in shock."

'Ik kan dit niet'

"Ik heb ze 's nachts niet over me heen voelen lopen, maar daar was ik zo bang voor", vervolgt Sieneke. "Ik verdomde het op de grond te slapen. Daarom verzamelde ik boomstammen en takken om op te liggen. Ik had een klamboe strak om me heen gewikkeld. Met bijna al mijn kleren aan zat ik als een mummie in mijn slaapzak gewurmd. Tijdens de eerste nacht dacht ik: ik kan dit niet. Maar ik moest wel. En dan blijkt dat je het toch kunt. Die overwinning voelt zo machtig. Ik zal nooit opgeven, dat zit niet in mijn aard."

Naast haar rattenangst kampte Sieneke ook met heimwee, vooral naar haar twee kinderen van drie en zeven jaar.

"Daar heb ik iets te licht over gedacht. Ik vond het moeilijk om de controle los te laten. Niet te kunnen bellen. Maar het is allemaal goed gekomen. Ik heb het zwaarder gehad dan zij. Ik had van tevoren een kalender gemaakt en kaarten geschreven. Die kregen ze in geregelde afstanden automatisch toegestuurd. Ook kregen ze één keer in de week een cadeautje. Mijn man gaf dat aan ze en hij deed dan net alsof ik het had opgestuurd. Zo hadden ze toch nog een soort van contact met mij."

'Ik had misschien meer moeten konkelen'

De kandidaten raken tijdens Expeditie Robinson met elkaar bevriend, maar sommigen deinzen er niet voor terug om elkaar een mes in de rug te steken. Zo wordt het spel nou eenmaal gespeeld. Sieneke zegt dat ze die harde kant van het programma niet direct heeft ervaren.

"Ik heb gelukkig geen nare dingen meegemaakt, zoals gemene bondjes of zo. En daar ben ik blij om. Ik heb met mensen gesproken die dat wel hebben ervaren en die hebben daar later best last van gehad. Ik kon eigenlijk met iedereen goed overweg. Daarom heb ik het op Tweede Kans Eiland nog best lang volgehouden. Maar dat kwam ook omdat we als vrouwen in de meerderheid waren."

"Achteraf gezien had ik misschien meer moeten konkelen en bondjes moeten maken", aldus Sieneke. "Dat hebben kijkers mij ook achteraf laten weten. Ik zou te lief zijn geweest. Maar weet je, dat konkelen ligt eigenlijk helemaal niet in mijn aard, ook al is het een spel. Ik ben met zo'n voldaan gevoel thuisgekomen . Ik ben daar echt mezelf geweest."

"Ik durf mezelf ook recht in de spiegel aan te kijken. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb daar twaalf dagen gezeten, de Expeditie geleefd zoals ik het in mijn hoofd had, supertoffe proeven mogen doen en tussen de slangen en ratten geslapen. Ik heb het overleefd en mijn angsten overwonnen. Daar ben ik trots op."